Predstavljena prva turistička all-in-one mobilna aplikacija s AI tehnologijom

Radi se o prvoj svjetskoj all-in-one aplikaciji razvijenoj u Hrvatskoj, s integriranom umjetnom inteligencijom koja transformira način na koji se pružatelji usluga povezuju s putnicima te i način na koji putnici planiraju svoja putovanja, tj. aktivnosti koje ih zanimaju na odabranim destinacijama.

Navode to osnivači Need Connects aplikacije Ankica Ćaleta, Lana Bedeković Rosandić, Tomislav Rosandić i Ivan Protega. Odlučni su, kažu, u tome da taj trend učine dostupnim svim razinama turističkih dobavljača, od malih lokalnih ponuđača do velikih hotelskih lanaca.

Kako ističu, budućnost turizma je digitalna, personalizirana i efikasna. 'Need Connects omogućuje upravo to – transformaciju načina na koji se lokalni pružatelji usluga povezuju s turistima, bilo da iznajmljuju brodice, bave se organizacijom izleta, transfera ili vinskih radionica. Online prodaja sve više raste, gosti žele easy purchasing, a na tržištu se pojavljuje potreba da sve bude na jednom mjestu', ističu tvorci aplikacije.