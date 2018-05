Poznati fotograf Roberto Pavić testirao što sve može trostruka kamera na novom HUAWEI P20 PRO pametnom telefonu

Vrijeme u kojem živimo obilježava komunikacija kroz fotografije te se upravo zato trudimo da budu što ljepše, što profesionalnije te da imaju ono nešto čime se ističu od mnoštva drugih fotografija

Noćni način rada

U tamnom prostoru Kamenitih vrata je za Huawei osim automatskog moda korišten i Night mode u kojem P20 Pro produžuje ekspoziciju, do maksimalno 8 sekundi, a u tom vremenu 'upija' svjetlo i daje još više detalja fotografiji. Prve 2dvije fotografije napravljene sa P20 Pro, a treća fotoaparatom. Osim što daje detalje fotografiji, vidljivo je da "upijanjem" svjetla iz svjetlih i tamnih tonova na fotografiji izvlači dodatne informacije - kamen na podu i lampa fotografirani u Night modeu više nisu skroz bijeli, nego imaju detalje, a isto tako crni dio je također dobio neke detalje - te djeluje kao neka vrsta HDR fotografije. Važno je napomenuti da je druga fotografija u Night modeu napravljena iz ruke, da je ekspozicija trajala 4 sekunde i da nije korišten nikakav stativ ili neko slično pomagalo. Tu do izražaja došao Huawei-jev AIS - artificial intelligence stabilisation pomoću kojeg je ta 'čarolija' napravljena. 'Iskreno kada sam prvi put to iskoristio zaista sam ostao iznenađen kvalitetom fotografije i detalja na njoj. Navedeno se može čak koristiti kod fotografiranja ljudi, u mraku, ukoliko se oni prebrzo ne kreću, neovisno o dužini ekspozicije, oni će ostati oštri. Znači Huawei-jeva umjetna inteligencija zaista sama misli na sve te stvari.' Fotoaparat je napravio fotografiju s odličnim detaljima, ali nedostaje dinamičkog raspona.

Zaključak

'Kvaliteta fotografija napravljena Huawei P20 Pro je iznenađujuće visoka i nadmašila je sva moja očekivanja. Kvaliteta fotografija gledana na mobitelu, u kombinaciji sa HD + AMOLED 6.1' ekranom je vrhunska – dinamički raspon, detalji, oštrina, sve je na mjestu, ali isto tako ako te fotografije gledate na računalu definitivno se nećete razočarati. Dalje, tri kamere su sigurno puno bolje nego jedna ili dvije, pogotovo ako su one kvalitetno iskorištene, kao što je sa P20 Pro slučaj. Baterija od 4000 mAh dozvoliti će dovoljno vremena da se cijeli dan možete igrati ovom igračkom i testirati sve ovo što ovaj mobitel nudi. Sve u svemu, ljestvica je visoko postavljena“, naveo je Roberto nakon što je odradio testiranje.

Huawei P20 Pro pametni telefon dostupan je kod ovlaštenih operatera te u slobodnoj prodaji po preporučenoj maloprodajnoj cijeni od 6.499,00 HRK.