Poslastica za znatiželjne: Na internetu su se pojavile prve slike najnovije Motorole Edge

Uređaj će koristiti Snapdragon 765, a dolazi i sa 3.5 milimetarskim ulazom, značajkom koja je s vremenom postala svojevrsni pozdrav tehno entuzijastima koji čeznu za ranim danima mobilnih uređaja

Izuzevši nedavno izašli preklopni uređaj, američki proizvođač već se godinama koncentrira na uređaje srednje i niže klase. Dolaskom serije Edge, kompanija se vratila u premijski segment te se pokušala natjecati sa Samsungom, Googleom i OnePlusom. Edge Plus navodno će biti moćniji od nadolazećih flagshipa iz Motorole , dok će Edge koristiti malo slabije hardverske specifikacije.

Na internet su iscurile najnovije slike Motorlilog nenajavljenog smartfona Edge te su brojnim znatiželjnicima pružile prvi pogled na zakrivljeni prikaz radnog takta od 90 Hz te naravno, ulaz za slušalice. Prve fotografije kojih se dograbio XDA Developers došle su sa neslužbenim tehnološkim značajkama koje navode procesor Snapdragon 765 i bateriju od 4500 mAh. Edge bi idućeg mjeseca trebao izaći paralelno s Edgeom plus .

XDA Developers izvještava da će Motorola Edge koristiti Qualcomm Snapdragon 765, 6GB of RAM, bateriju od 4,500 mAh i 128GB interne zapremnine koja se da nadopuniti microSD karticom. Na pozadini uređaja nalaze se tri kamere - senzor od 64 MP, širokokutna kamera od 16 MP, telefoto kamera od 8 MP i laserski autofokus. Uređaj neće podržavati bežično punjenje niti će se spajati na 5G.

Frontalna kamera od 25 MP komplimentira senzor za otisak prsta smješten ispod ekrana radnog takta 90 Hz. Dijagonala prikaza bit će 6.67 inča pri rezoluciji od 1080p.

Što se Motorola Edgea Plus tiče, on će navodno biti moćniji te će koristiti Snapdragon 865. Također će ga pokretati malo jača baterija od 5000 mAh, bit će opremljen i stražnjom kamerom od 108 MP. Motorola je, prema XDA Developers telefon planirala predstaviti na MWC-u, no sajam je bio otkazan zbog koronavirusa.