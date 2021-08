Popularna voice over umjetnica otkrila zašto voli svoje FreeBuds 4 slušalice

Tihana Buklijaš Bakić je full time mama, supruga, voice over artist, copywriter i autorica tekstova. Najviše vremena radi kao spikerica u svom studiju iz kojeg njezin glas putuje ravno u naše radio i TV prijemnike, za brojne poznate brandove, TV kuće, a i kroz manje poznate kanale poput raznih call centara ili servisnih informacija.

Što bi posebno istaknula kod ovih slušalica i koliko ti open-fit dizajn olakšava obavljanje svakodnevnih aktivnosti uz slušanje omiljene glazbe?

„Ove vam neće ispasti... a i ne bole vas uši nakon dugog nošenja. Dovoljno su male da stanu u svaki džep, ali toliko lijepe da dođu kao neki modni dodatak, pa su najmanje u džepu, a najviše u ušima. Jako mi olakšavaju obavljanje svakodnevnih aktivnosti jer su stabilne, čvrste, a ujedno jako mekane za uho. Zvuk je nevjerojatan za tako malu spravicu. Oduševio me zvuk tako iznimne rezolucije što je u mom poslu jako bitno. Ovakve napredne slušalice mi pomažu u poslu i zapravo mi štede vrijeme jer puno brže detektiram sve potrebno i finaliziram do najpreciznije nijanse. Kod uređaja koje svakodnevno koristim, pa tako i slušalica mi je jako važno da se mogu osloniti na njihovu izdržljivost. Ove slušalice imaju zaista dugotrajnu bateriju što me osvojilo jer moj dan nekad kao da traje i duže od 24 sata! Brza bluetooth povezivost mi je također dodatni plus! Kod nosive tehnologije mi je presudno da mi olakšava moj užurbani svakodnevni ritam i da je maksimalno user friendly.