Popularna videoigra mogla bi olakšati restauraciju devastirane katedarale Notre Dame

U pomoć zabrinutim restauratorima stiže replika Notre Damea iz igre Assassin’s Creed Unity pomoću koje bi se rekonstrukcija prave zgrade mogla prilično olakšati

Crkva Notre Dame je pretrpjela štetu u nedavnom požaru, no francuska vlada mogla bi ju lakše restaurirati uz pomoć krajnje neočekivanog izvora, kvazi-povijesne videoigre Assassin's Creed Unity.

Za sve one koji ne mogu smisliti videoigre, Assassin’s Creed serijal koristi prava mjesta kao teatar za priču o istraživanju prošlosti kroz sjećanja predaka. To istraživanje, očekivano, uključuje hrpu akrobacija, cool spravica i ubijenih zlikovaca. Što god mislili o Assassin's Creedu, jednu stvar moramo priznati, a to je da su autori igre hrpu vremena unijeli u istraživanje gradova u kojima se ona odvija, kao i njihovoj preciznoj rekonstrukciji u virtualnom svijetu. Toliko, štoviše, da Assassin's Creed Origins doslovno ima mod igre koji se zove Discovery Tour gdje igrači bez opterećenja mogu šetati gradom i promatrati brojne povijesno autentične lokacije.