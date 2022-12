Ponovno idemo do Mjeseca! Japan, SAD, Rusija… Tko se sve sprema u nebesko susjedstvo iduće godine?

Sa svojom misijom Artemis NASA je ove godine bila najbliža Mjesecu, a sljedeće godine u planu je čak pet različitih misija usmjerenih istraživanju ovog nama najbližeg nebeskog tijela

Misija Dragi Mjesec (dearMoon) (SAD)

Ova ambiciozna misija planirana je za 2023., ali malo je vjerojatno da će se i dogoditi. Za let bi se trebala koristiti SpaceX-ova svemirska letjelica Super Heavy i Starship za slanje japanskog milijardera Yusakua Maezawe i osam dodatnih civilnih putnika na let pored Mjeseca. Jedina stvar je što SpaceX tek treba testirati je raketa Super Heavy. Prvi orbitalni let nečega što će biti najmoćnija raketa ikada letjela očekuje se početkom 2023. Čak i ako sve prođe prema planu, čini se malo vjerojatnim da će SpaceX imati sve spremno za slanje Starshipa i osam članova posade na let do mjeseca i natrag do prosinca.