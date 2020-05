Riječ je o prilično kontroverznom postupku kojim bi se jednog dana u životinjama mogli uzgajati čitavi ljudski organi. A to bi bila sjajna vijest za sve one na listama za transplantaciju

To se ne događa baš svaki dan jer se ljudske i životinjske stanice obično ne spajaju glatko. Riječ je, kažu, o ogromnom napretku prema stvaranju genetski modificiranim embrijima.

Prema istraživačima, 'nije bilo moguće stvoriti ljudske matične stanice koje bi bitno pridonijele mišjim zamecima'. No njihov rad 'može omogućiti primjene poput stvaranja ljudskih organa u životinjama', navedeno je u njihovoj studiji.

Nakon ubrizgavanja mišjih embrija s ljudskim matičnim stanicama, tim je dokaze o ljudskim stanicama pronašao u jetri, očima, mozgu, srcu, krvi i koštanoj srži miša. Ispitivanja DNK embrija pokazala su da ljudskih stanica ima između 0,1 i četiri posto.

Ove mišje himere neće moći reproducirati ljudske stanice jer nijedno stanično tkivo miševa ne sadrži ljudske stanice.

Iako stvaranje himera u povoju, a riječ je i o prilično kontroverznom postupku, neki znanstvenici u tim eksperimentima vide velike mogućnosti. Ako se životinjske i ljudske stanice jednog dana budu mogle spajati u velikim omjerima, to bi značilo da bi se in vivo mogli uzgajati čitavi ljudski organi. A to bi bila sjajna vijest za sve one na listama za transplantaciju organa.

U međuvremenu, ovu je vijest bolje prepustiti rubrikama s ruba znanosti ili 'vjerovali ili ne', piše Interesting Engineering.