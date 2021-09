Politika tajnovitosti popušta: Tim Cook suočava se s pitanjima radnih uvjeta, plaća...

Od nejednakosti u plaćama do toga kako će se kompanija postaviti u gorućim političkim pitanjima, sve to našlo se na stolu pred Timom Cookom na sastanku sa zaposlenicima Applea

Tijekom prošlog mjeseca, piše The New York Times, preko 500 bivših i sadašnjih zaposlenika prijavilo je verbalno i seksualno zlostavljanje, diskriminaciju... grupi koja se naziva #Apple Too.

Zaposlenici koji su pričali s magazinom The Times kazali su kako je Appleova politika tajnovitosti kreirala kulturu koja ne potiče radnike da pričaju o brigama koje se tiču s posla, bilo s kolegama, medijima ili na društvenim mrežama.