Policiji i lopovima moglo bi postati još teže provaliti u iPhone

Značajka Restricted Mode zaključava prijenos podataka preko porta Lightning tjedan dana nakon što je vaš iPhone ili drugi uređaj pogonjen iOS-om bio zadnji put otključan

Što to znači? Pa, pokuša li netko pristupiti podacima bez vašeg otiska prsta, lica ili lozinke to neće moći učiniti nakon što se mobitel zaključa po isteku sedam dana neaktivnosti. Uređaj će i dalje biti moguće puniti.

Policiji i drugim predstavnicima zakona to se neće svidjeti jer su dosad, navodno, u sklopu istraga mogli za do tri dana otključati i novi iPhone X koristeći gadgete kao što je GrayKey. Većini lopova to bi trebalo bar zagorčati život i otežati posao, ako ih ne i posve onemogućiti u pristupu podataka, piše Next Web.