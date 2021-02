Pokraj Zemlje će uskoro protutnjati 'potencijalno opasan' asteroid, evo zbog čega je zaradio tu titulu

Riječ je o najbržem objektu kojeg ćemo ove godine mimoići - kreće se brzinom sto puta većom od brzine zvuka

21. ožujka astronomi najavljuju dolazak masivnog asteroida pod imenom 2001 FO32. Riječ je o jednom od objekata bliskih Zemlji koji, kao i naš planet, kruži oko Sunca. Kategorija objekata bliskih zemlji, odnosno Near Earth Objects podrazumijeva objekte s putanjama koje ih dovode unutar trideset milijuna milja, odnosno 48.280.320 kilometara od orbitalne putanje našeg rodnog planeta, prenosi Newsweek.

Prema izvješću NASA-inog Centra za objekte blizu Zemlji (Center for Near Earth Objects, skraćeno CNEOS), do danas smo prepoznali i kategorizirali oko 25.000 objekata od kojih većinu predstavljaju asteroidi, a manjinu kometi. Od tih 25.000 objekata 2.100 se smatra potencijalno opasnima za Zemlju, što također spada pod astrološku terminologiju koja uključuje orbitu koja Zemlji prilazi na udaljenost od 4.6 milijuna milja, odnosno 7.402.982 kilometra te također imaju promjer od oko 200 metara.

Voditelj CNEOS-a Paul Chodas ova tijela naziva 'potencijalno opasnima' zato jer tijekom idućih stoljeća i tisućljeća mogu razviti putanju koja se križa sa Zemljinom te, samim time, imaju potencijal sudara. Upravo zato, nalaže Chodas, upravo te objekte je vrlo važno pratiti te mjeriti promjene u njihovim putanjama.