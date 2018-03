Pogledajte triler koji je slavni redatelj snimio mobitelom

Steven Soderbergh je sa 26 godina bio najmlađi redatelj koji je osvojio Zlatnu palmu na festivalu u Cannesu, a sad je snimio triler iPhoneom 7 Plus u svega dva mjeseca

Steven Soderbergh , američki redatelj i scenarist, snimio je cijeli film iPhoneom 7 Plus. Njegov triler Unsane premijerno je prikazan na prestižnom festivalu Berlinale prošlog mjeseca, a sam je rekao da nikad ne bi snimao ni sa kojom drugom kamerom jer je iPhone sve što mu treba. Film je pokupio pozitivne ocjene publike i kritičara.

'Uvijek ću snimati iPhoneom jer je to ono što imam i sa čime se znam koristiti. Pretpostavljam da bi rigoroznija osoba isprobala sve što se može pronaći, ali ja sam znao da je to moguće i sa iPhoneom i da mi je to dovoljno. Namjeravao sam ga testirati kroz faze i vidjeti za što je senzor sposoban' rekao je Soderbergh za Dazed, prenosi Highsnobiety.