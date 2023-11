Pogledajte što sve možete s Microsoftovim alatom za umjetnu inteligenciju

Otvorite Settings pa Windows Update (možda ćete morati uključiti slopku pored Get the latest updates as soon as they're available).

Prema zadanim postavkama, dugme Copilot bi se trebalo pojaviti na programskoj traci. Možete kliknuti kako biste ga pokrenuli (idite na Personalization i zatim Taskbar kako biste ga uklonili s programske trake, ako želite).

Copilot također možete pokrenuti pritisnete li zajedno tipke Win i C ili putem izbornika Start.

Generiranje teksta i slika

Možete od Copilota zatražiti sastavljanje kratke pjesme, uvoda u motivacijsko pismo uz životopis ili teksta za e-poruku.

Kada započnete novi chat, vidjet ćete da možete birati između opcija More Creative, More Balanced i More Precise, baš kao i kad koristite Bing Chat na webu.

Copilotu također možete postavljati i pitanja o, primjerice, znamenitostima na odredištu koje želite posjetiti, sastojcima za kuhanje nekog jela ili kako nešto popraviti kod kuće.

Odgovori bi trebali doći s poveznicama na izvore informacija. Nakon svakog odgovora dobit ćete popis predloženih načina za nastavak razgovora ili možete smisliti svoja dodatna pitanja.

Ako želite početi ispočetka, kliknite dugme New topic u plavom oblačiću pri dnu.

Zadržite li kursor iznad bilo kojeg odgovora, moći ćete kopirati tekst, kao i dati povratnu informaciju o tome koliko je odgovor bio dobar.

Copilot također može pisati računalni kod. Recite mu što želite da vaš kod radi i na kojem programskom jeziku treba biti izrađen. Zauzvrat ćete dobiti formatirani kod koji možete kopirati i zalijepiti negdje drugdje.

Kao i inače, možete tražiti uređivanja i rafiniranja izvornog odgovora, bez potrebe da počnete ispočetka.