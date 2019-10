Pogledajte nova pravila koja će olakšati servis kućanskih uređaja u Europskoj uniji, a donijet će i uštede

Nova direktiva o eko dizajnu od proizvođača uređaja traži da za uobičajene kućanske uređaje imaju dostupne rezervne dijelove do deset godina nakon proizvodnje

Europska unija prihvatila je nova pravila koja bi u budućnosti trebala olakšati popravak starih kućanskih uređaja. Nova direktiva o eko dizajnu, koja stupa na snagu od 2021. godine, od proizvođača uređaja traži da za uobičajene kućanske uređaje - kao što su hladnjaci, strojevi za pranje rublja i suđa te televizori - imaju dostupne rezervne dijelove do deset godina nakon proizvodnje.

Procjenjuje se kako više od pola ugljičnog otiska kućanskih uređaja nastaje kao posljedica proizvodnje. U Europskoj uniji smatraju kako će popravci omogućiti njihovo dulje trajanje i, u kombinaciji s višim stupnjem energetske učinkovitosti, dovesti do uštede do 167 teravatsati energije godišnje do 2030. godine. Usporedbe radi, otprilike toliko na godišnjoj razini danas energije troši Danska.