Počeli su u unajmljenom stanu, a danas imaju najveću svjetsku bazu podataka o virusima: 'Kroz nas je vjerojatno prošao svaki komad malwarea nastao u posljednjih deset godina'

Inženjeri Mario Vuksan i Tomislav Peričin osnovali su 2009. startup ReversingLabs u unajmljenom stanu u Zagrebu. Više od desetljeća kasnije jedan su od lidera u kibernetičkoj sigurnosti, a sjedište tvrtke im je u Cambridgeu u SAD-u, u kojem imaju odjele za marketing, prodaju, upravljanje produktima i financije, o čemu se brine Vuksan, dok im se razvojni ured, koji vodi Perčin, nalazi u Zagrebu. Kako su postali lider u kibernetičkoj sigurnosti, što ih čini pionirima u sigurnosti lanca dobave softvera, koliko se tvrtke i u kojim sektorima najviše brinu o zaštiti, kakve su posljedice velikih kibernetičkih napada te kakvi su im ciljevi i planovi, otkrio nam je Igor Lasić, potpredsjednik za tehnologiju u ReversingLabsu

Pioniri u sigurnosti lanca dobave softvera

Ranije su u tvrtki rekli da 'vladaju sigurnošću lanca dobave softvera', a Lasić nam je detaljno pojasnio što to točno znači te što ih čini pionirima u tom području. Kaže da je problematika lanca dobave softvera sve više u fokusu, a to nije bez razloga.

'Korporacije i vlade, naročito američka, žele znati podrijetlo i kvalitetu komponenti korištenih u razvoju aplikacije koju su kupili ili sami programirali. Je li neki razvojni tim – ništa ne sluteći – u krajnji proizvod ugradio komponentu koja krade podatke ili čini drugu štetu, a da nitko to i ne primjećuje? Doba otvorenog koda je donijelo mnogo pozitivnoga, a razvoj aplikacija se ubrzao. Vrlo često samo 10 do 20 posto aplikacije napišu programeri u tvrtki, a ostatak je otvoreni kod, što znači da ga je napisao netko drugi kome se možda ne može vjerovati. Nastali su novi rizici kojima treba upravljati. Sigurno je to da smo mi pioniri u sigurnosti lanca dobave softvera. Osnivači ReversingLabsa Mario Vuksan i Tomislav Peričin, koji iz Zagreba vodi razvoj novih produkata, vrlo rano su se počeli baviti tim područjem i stručnjaci su svjetskoga glasa u tom dijelu kibernetičke sigurnosti. Do danas je ReversingLabs izgradio ekspertizu i kapacitete do razine da nas konzultiraju i korporacije i vladine agencije, ali i brojni specijalisti za kibernetičku sigurnost', pojašnjava Lasić.