Bill Gates prognozira: 'Kratkoročno - čekaju nas jako loše vijesti'

Bill Gates je tijekom nedavnog intervjua na CNNu izjavio da SAD idućih nekoliko mjeseci čekaju 'loše vijesti' vezane uz pandemiju. Microsoftov suosnivač do danas je donirao preko sto milijuna dolara u razvoj cjepiva protiv ove opasne bolesti

Dok Amerikom odjekuje jedna od najmasivnijih logističkih operacija u posljednje vrijeme - masovno cijepljenje protiv koronavirusa, Bill Gates tvrdi da nas najgore tek čeka. Razlog? SAD ulazi u zimsko razdoblje prije planiranog završetka cijepljenja, objašnjava Business Insider.

'Idućih četiri do šest mjeseci mogli bi biti najgori dio epidemije' rekao je Gates tijekom razgovora sa CNN-ovim Jakeom Tapperom u emisiji 'State of the Union'. Gatesov stav reflektira bojazni stručnjaka za javno zdravstvo koji su na ovu situaciju upozoravali već mjesecima, naglasivši da će porast zaraženih tijekom hladnih mjeseci biti, citiramo, 'najsmrtonosniji dosad'.