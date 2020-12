Odakle je stigao koronavirus: 'Vrijeme otkrivanja epidemije ne znači nužno da je to i početak epidemije'

Dok su se mnogi znanstvenici trudili da razviju što efikasnije cjepivo protiv novog koronavirusa, drugi su pokušavali odgonetnuti jednu od njegovih najvećih zagonetki - odakle je stigao. Svjetska zdravstvena organizacija nedavno je okupila međunarodnu skupinu od deset znanstvenika čiji je cilj istražiti porijeklo virusa

Oni će morati istražiti životinje koje se sumnjiče za prijenos virusa i prve zaražene pacijente.

"Želimo znati odakle potječe i učinit ćemo sve da to saznamo", kazao direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus.

No to nipošto ne znači da je uspjeh zajamčen.

Izvor širenja

Prvi slučajevi zaraze pojavili su se u Wuhanu prije godinu dana, prije nego što su države diljem svijeta počele bilježiti broj zaraženih.

"Vrijeme otkrivanja epidemije ne znači nužno da je to i početak epidemije", navodi WHO.

Mnogi istraživači iz raznih zemalja zadnjih mjeseci ukazuju na to da je zaraženih bilo i prije prosinca 2019., a svoje zaključke temelje na analizama otpadnih voda i uzoraka krvi. No za to još nema jasnih dokaza, rekao je Etienne Simon-Loriere, virolog s Pasteurova instituta u Parizu.

Da bi ustanovili obiteljsko stablo virusa znanstvenici se oslanjaju na genetičke analize.