Pitagorin poučak je 1200 godina stariji od Pitagore, no evo zašto nosi njegovo ime

No, koliko je god Pitagora važna figura u povijesti i razvoju matematike, pa i općenito znanosti, poučak koji se povezuje uz njegovo ime zapravo nema veze s njim.

No, ni to nije najstariji trag poučku. Na jednoj drugoj pločici, koja potječe iz razdoblja između 1800. i 1600. prije Krista, možda i ranije, također je iscrtan kvadrat s trokutima unutar njegovih stranica. I tu se pokazuje da su autori pločice bili svjesni Pitagorinog poučka, odnosno poučka koji je kasnije nazvan tim imenom. No, znali su i druge napredne matematičke koncepte.

'Zaključak je neizbježan. Babilonci su znali odnos između dužine dijagonale kvadrata i stranica kvadrata', zapisao je matematičar Bruce Ratner u radu u kojem još 2009. opisuje ovo otkriće, dodajući da to istodobno znači da su znali i za formulu koja se kasnije pripisala Pitagori. I to više od tisuću godina kasnije.

Uz sve to saznanje, zašto se onda poučak zove Pitagorin, a ne recimo babilonski ili nekako drukčije? O Pitagorinim radovima ne zna se puno izravnim putem, jer nijedan njegov spis nije sačuvan. Sve što o njemu znamo prenijeli su nam pitagorejci, članovi škole koju je veliki matematičar osnovao u današnjoj južnoj Italiji. Škola je bila prilično tajnovita, ali se znanje koje se tamo podučavalo, ponekad i otkrivalo, prenošeno je dalje, a onda često pripisivano samom Pitagori.