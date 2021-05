Pedijatri već kod dvogodišnje i trogodišnje djece primjećuju posljedice pretjeranog sjedenja pred ekranima, evo što preporučuju

Slovenska vlada podržala je projekt medicinskih stručnjaka čija je svrha upozoriti na štetne posljedice činjenice da mladi i djeca sve više vremena provode pred ekranima, pojave koju je epidemija covida-19 povećala te predložiti smjernice čiji je cilj smanjiti takvu ovisnost. Smjernice je u utorak predstavila slovenska Liječnička komora

Kao ilustraciju štetnosti pretjeranog korištenja pametnih telefona i ekrana liječnici navode da je u predškolske djece koja pred zaslonima provode više od dva sata dnevno uočen gotovo osam puta veći rizik od razvoja smetnja koncentracije i sindroma hiperaktivnosti, a zbog smanjenog kretanja mogu se razviti pretilost i ostale posljedice.

Istraživanje ukazuje i na to da maloljetnici koji previše vremena provode pred ekranima imaju smetnje sa spavanjem, 18 posto ih koristi tablete za spavanje, a u nekih su se kao posljedica razvili kratkovidnost i sindrom umornih očiju.

Liječnici u smjernicama preporučuju da se djeca do dvije godine uopće ne izlažu zaslonima, da oni od 2 do 5 godine to mogu činiti samo jedan sat dnevno uz nazočnost roditelja, a ona do 9 godine starosti također jedan sat, ali bez kontrole.