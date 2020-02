Pazi da te ne zatekne snijeg u lipnju

Bolja kvaliteta slike vaših omiljenih programa već je dostupna

Što ova promjena znači za krajnjeg korisnika? Zbog čega je to bolje za sve građane? Vrlo jednostavno objašnjeno – HD slika ima 4x veću razlučivost od standardne (SD) televizijske slike. To znači da su svi sadržaji koji se emitiraju u HD signalu oštriji, boje su življe i slika je značajno kvalitetnija, što je posebno izraženo kod sportskih prijenosa (npr. nogomet, vaterpolo). Većinu programa gledatelji već danas mogu besplatno gledati u HD-u ako se prebace na DVB-T2/HEVC signal multipleksa M2 koji je dostupan za više od 97% stanovništva Republike Hrvatske. Jači i otporniji TV signal očekuje sve nakon prelaska jer je DVB-T2 signal otporniji na smetnje. Osim toga, korisnici će dodatno dobiti i HbbTV uslugu. HbbTV je skup interaktivnih i informativnih sadržaja koji se aktiviraju pritiskom na crvenu tipku daljinskog upravljača na programu koji podržava HbbTV. HbbTV već danas možete gledati na nekim programima, ako je vaš prijamnik spojen na internet i ako podržava HbbTV. Svi OIV certificirani DVB-T2 prijamnici podržavaju najmanje HbbTV verziju 1.5. HbbTV usluge ostalih TV nakladnika postat će dostupne automatski, čim ih nakladnici omoguće.

Ako već sada nemaju prijamnik koji može primati DVB-T2/HEVC signal, građani mogu kupiti novi samostojeći digitalni zemaljski prijamnik (tzv. Set Top Box) i spojiti na postojeći TV prijamnik ili kupiti novi televizor s ugrađenim DVB-T2 biračem kanala i HEVC video dekoderom. Takvi prijamnici već su nekoliko godina u prodaji i sve češće su zastupljeni, no još uvijek se nađe onih koji to nisu i koji su češće na akcijama te je potrebno pripaziti na isto.

Potpuni prijelaz kreće 25. svibnja i završava 4. lipnja 2020. godine. Razlog zašto se događaju ove promjene je u tome što sve članice Europske unije moraju do sredine 2020. godine ili ako su zatražile odgodu najkasnije do 2022. godine, osloboditi dio frekvencija koje se danas koriste za odašiljanje zemaljske televizije – tzv. pojas 700 MHz, za buduće potrebe pokretnih komunikacija i 5G mreža. Dodatno, postojeća dozvola za televizijske multiplekse MUX A i B koji se odašilju u DVB-T MPEG2 sustavu odašiljanja vrijedi do 30. lipnja 2020., a dozvola za multipleks MUX D vrijedi do 21. srpnja 2020. godine. Kako bi se nakon oslobađanja 700 MHz pojasa i uz manje raspoloživih frekvencija osigurao kontinuitet i mogućnost odašiljanja svih postojećih programa u HD rezoluciji u sustavu zemaljske digitalne televizije, neophodno je prijeći na novi sustav DVB-T2, koji je znatno učinkovitiji i koji omogućuje potrebne kapacitete, uz novi standard kodiranja H.265/HEVC.