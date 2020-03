Pandemija mijenja 'dress code': Ljudi paze na to kako će izgledati, od struka na gore

U doba socijalnog distanciranja rad od kuće postao je nova norma. No život u izolaciji zbog pandemije koronavirusa doveo je do zanimljivog trenda u modi: Prodaja gornjih dijelova odjeće raste, a prodaja hlače istovremeno pada

Raskalašenost se nosi, ali neki zaposlenici i kod kuće moraju paziti na to jesu li počešljani i pristojno odjeveni zbog čestih sudjelovanja u videokonferencijama . No da biste drugima izgledali pristojno, dovoljno je odjenuti košulju i eventualno sako; kravata je samo za razgovore s korporativnim vrhom. Dijelovi tijela koji se ne vide u kadru mogu ostati goli ili odjeveni u trenirku.

Dan Bartlett, potpredsjednik američkog trgovačkog lanca Walmart, otkrio je u razgovoru za Yahoo Finance kako je tvrtka primijetila nagli rast prodaje gornjih dijelova odjeće, ali ne i donjih.

'Ljudi paze na to kako će izgledati, od struka na gore', rekao je Bartlett te u tome vidi i duži trend. 'Ponašanje kupaca mijenjat će se s vremenom; ljudi će se naviknuti na novi način života.'

Iako Walmart nije zatvorio svoje prodavaonice, tvrtka bilježi velik rast internetske prodaje.

I Gap Inc. bilježi sličnu pojavu. To vrijedi za sve njihove robne marke, uključujući Gap, Athleta i Old Navy. Luksuz i krojevi po mjeri više nisu u modi. Udobna odjeća poput trenirki, tajica, duksica i pidžama sad je najtraženija roba.

'Kupci kupuju loungewear, pulovere i drugu odjeću pogodnu za nošenje kod kuće', rekao je glasnogovornik korporacije.

Sličan trend primijetili su i drugi brendovi koji su započeli prodaju ležernijih komada odjeće putem društvenih mreža.