Ovo su zlatni savjeti za lakšu prodaju automobila

Donosimo nekoliko savjeta o tome kako najbrže i najlakše prodati rabljeni automobil, bez obzira radite li to preko oglasnika ili trgovaca rabljenim automobilima

Rabljeni automobili sve su popularniji zbog rasta cijena novih i činjenice da je tržište novih vozila, posebno što se tiče privatnih kupaca, zadnjih godina manje nego tržište onih polovnih. Manje se ljudi odlučuje na novi automobil zbog tržišta koje je puno rabljenih povoljne cijene. Stoga kako najlakše prodati svoj rabljeni automobil?

Najlakši način je taj da otiđete u salon automobila koji se bavi prodajom rabljenih (ili novih automobila ako kupujete novo vozilo) i ponudite svoje vozilo. Ako vam se žuri, to je optimalan način.

Oni će vam ponuditi cijenu i omogućiti brzu isplatu, no ona će u pravilu biti 20 i više posto niža od one koju možete dobiti na tržištu, odnosno preko oglasnika ili na sajmu rabljenih auta. Ako u salonu kupujete drugi automobil, u nešto ste povoljnijem položaju jer ste i kupac i prodavatelj pa možda dobijete nešto više novca nego da samo prodajete automobil, no ne značajno. Jednostavno, trgovac na svakom automobilu mora zaraditi i zato će vam dati nižu cijenu nego kad prodajete preko oglasnika, što je povoljnija metoda za vas.