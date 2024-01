Ovo su najveći poslovni rizici u Hrvatskoj i svijetu u 2024. Prednjače – kiberincidenti

'Kiberkriminalci istražuju načine korištenja novom tehnologijom poput generativne umjetne inteligencije (AI) za automatiziranje i ubrzavanje napada, stvaranje učinkovitijeg zlonamjernog softvera i krađu identiteta (phishing). Očekuje se da će rastući broj incidenata uzrokovanih lošom kibersigurnošću, posebno mobilnih uređaja, manjkom milijuna stručnjaka za kibersigurnost i prijetnjama s kojima se suočavaju manje tvrtke zbog njihova oslanjanja na IT eksternalizaciju također potaknuti kiberaktivnost u 2024.', objašnjava Scott Sayce, globalni voditelj Odjela za kibersigurnost, Allianz Commercial .

Prirodne katastrofe (26 posto) na 3. mjestu pokazuju jedan od najvećih pomaka, pomaknuvši se za tri mjesta. Godina iza nas bila je rekordna u nekoliko područja. Bila je to najtoplija godina od početka vođenja evidencije, dok su osigurani gubitci premašili 100 milijardi dolara četvrtu godinu zaredom , potaknuti dosad najvećim iznosom za štetu od 60 milijardi USD nastalu zbog jakih grmljavinskih oluja.

Međutim, postoji određena nada među ispitanicima Allianzova barometra rizika da bi u 2024. moglo doći do smirivanja divljih ekonomskih uspona i padova do kojih je došlo nakon šoka izazvanog bolešću COVID-19, što dovodi do pada makroekonomskih razvoja (19 posto) s 3. mjesta na 5. mjesto. Izgledi za gospodarski rast i dalje su slabi – nešto više od dva posto u 2024., prema Allianzovu istraživanju.

'Ali ovaj slabi rast nužno je zlo: visoke stope inflacije napokon će biti stvar prošlosti', kaže Ludovic Subran, Allianzov glavni ekonomist. 'To će središnjim bankama dati određeni prostor za manevriranje – niže kamatne stope izgledne su u drugoj polovici godine. Ni sekundu prekasno jer se od fiskalne politike ne mogu očekivati poticaji. Upozorenje je znatan broj izbora 2024. i rizik od daljnjih preokreta ovisno o određenim ishodima.'

U globalnom kontekstu, nedostatak kvalificirane radne snage (12 posto) smatra se nižim rizikom nego 2023., što je dovelo do njegova pada s 8. na 10. mjesto. Međutim, poduzeća u srednjoj i istočnoj Europi, UK-u i Australiji svrstavaju ga u pet najvećih poslovnih rizika. Budući da je u mnogim zemljama diljem svijeta i dalje rekordno niska nezaposlenost, poduzeća žele popuniti više radnih mjesta nego što ima ljudi koji bi ih mogli popuniti. Smatra se da je IT stručnjake ili podatkovne stručnjake najteže pronaći, što ovo pitanje čini ključnim aspektom u borbi protiv kiberkriminala.