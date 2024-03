Ovo je Mark, boluje od ALS-a. Evo kako pomoću implatanta u mozgu upravlja računalom

Vjeruje se da bi tehnologija u Markovu mozgu mogla pomoći njemu i drugima poput njega koji gube motoričku funkciju. 'To je prilika da tehnologija pomogne nekome tko si inače ne bi mogao pomoći', rekao je Mark za CNN.

On je tek deseta osoba na svijetu kojoj je ugrađena ova posebna vrsta sučelja mozak-računalo ili BCI. Sudjeluje u ispitivanju na ljudima koje provodi tvrtka Synchron i podvrgnut je zahvatu u kolovozu, nakon što mu je 2021. dijagnosticirana amiotrofična lateralna skleroza - koja se ponekad naziva ALS ili Lou Gehrigova bolest, piše CNN .

Može postojati opći električni potpis za različite pokrete , ali za svaku će se osobu malo razlikovati, čineći uređaj visoko personaliziranim. Kada Mark razmišlja o određenom pokretu, poput klika na zaslonu računala, Stentrode čita taj moždani signal i prepoznaje namjeravani pokret. Zatim ta poruka putuje vrlo tankim kabelom do unutarnjeg odašiljača, sličnog pacemakeru, koji je kirurški ugrađen u njegova prsa.

Kao ni normalni stent , ne zahtijeva otvorenu operaciju mozga. Umjesto toga, može putovati kroz prirodnu mrežu vena u tijelu, tako da je ulazna točka bila Markova jugularna vena. Njegov je kirurg provukao uređaj kroz krvne žile sve do vrha njegova mozga. Nalazi se u sagitalnom sinusu, jednoj od glavnih vena mozga, smještenoj u motornom korteksu, dijelu mozga odgovornom za kretanje.

Opušten i odjeven u svijetloplavi džemper, Mark nema očitih fizičkih pokazatelje da ima BCI. Kaže da ni on to ne primjećuje. 'Nemam osjećaj u mozgu da nešto ima', rekao je u intervjuu sa CNN-ovim glavnim medicinskim reporterom dr. Sanjayom Guptom. Mark ima dva mala ožiljka, jedan na desnoj strani prsa i jedan na vratu, ali nema drugih vidljivih pokazatelja BCI-ja.

No ova tehnologija je daleko od mainstreama, a napori da se komercijalizira i dalje su prepuni regulatornih i etičkih prepreka te zabrinutosti za privatnost. I sama tehnologija suočava se s brojnim ograničenjima. Drugim riječima, ovi postupci neće tako skoro biti dostupni u ordinaciji svakog lokalnog liječnika.

Mark showing the world how to use a BCI https://t.co/vyQgqx0iBZ

S obzirom na količinu podataka koji putuju od Markova mozga do odašiljača, mora se koristiti računalo. Taj vanjski odašiljač nalazi se točno iznad unutarnjeg odašiljača i prenosi signal od Markova mozga do računala gotovo trenutačno. Trenutno Mark mora biti spojen na računalo da bi koristio uređaj. No cilj je da uređaji sljedeće generacije koriste bežični proces, tako da će pacijent trebati samo Stentrode i odašiljač unutar prsnog koša.

Razbolio se u 2020. Mark je prvi put primijetio da nešto nije kako treba s njegovim zdravljem u 2020. godini. Nije mogao pucketati prstima ili napraviti pokret štipanja lijevom rukom, a primijetio je i neku vidljivu atrofiju mišića. 'A onda mi je iz ruke ispala šalica kave', prisjeća se Mark.

U dobi od 63 godine, Markova je dijagnoza postala službena: imao je ALS, bolest s kojom većina ljudi može očekivati tri do pet godina života nakon što se razviju simptomi. 'Bilo je to teško to prihvatiti, još uvijek se smatram mladim', kaže Mark, kojem zbog zaštite privatnosti CNN ne objavljuje ime.

Imao je posao koji je volio i uskoro je trebao otići u mirovinu. Također ima obitelj, dvije kćeri i jednu unuku. Unatoč dijagnozi i slabosti u ruci, Mark je nastavio raditi u tvrtki za veleprodaju cvijeća. Međutim, podizanje kanti s vodom i kutija s cvijećem ubrzo je postalo preteško. Potom je i vožnja postala teška. Do prosinca 2022. potpuno je prestao voziti.

ALS je imao i emocionalni danak jer je Mark počeo gubiti neovisnost: 'Živio sam sam 13 godina, pa sam navikao sve raditi sam. Na kraju se preselio bratu i bratovoj obitelji. Danas mu je glas jak i još uvijek može hodati, ali kaže da mora koristiti hranilicu koja se kontrolira nogom jer je izgubio snagu u rukama.

Mark još uvijek može raditi neke vrlo ograničene pokrete rukama, ali je izgubio većinu spretnosti u prstima. To znači da ne može uzeti olovku ili koristiti mobitel. Mark se stoga nada da mu BCI može pomoći sa zadacima poput pristupa mobitelu.