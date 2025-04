Znanstvenici tvrde: Ovo je dosad najsnažniji dokaz vanzemaljskog života

Međutim tim s Cambridgea i neovisni astronomi ističu da je potrebno prikupiti više podataka kako bi se rezultati potvrdili. Glavni istraživač, profesor Nikku Madhusudhan , izjavio je u svom laboratoriju na Institutu za astronomiju Sveučilišta Cambridge da se nada da će uskoro imati ključne dokaze. 'Ovo je najsnažniji dokaz do sada da možda postoji život negdje vani. Realno mogu reći da ćemo ovaj signal moći potvrditi unutar jedne do dvije godine.'

Može li ovaj daleki svijet zaista skrivati život?

K2-18b je otprilike dva i pol puta veći od Zemlje, a nalazi se na udaljenosti od 124 svjetlosne godine. Teleskop James Webb toliko je moćan da može analizirati kemijski sastav atmosfere planeta putem svjetlosti koja prolazi kroz nju dok orbitira oko svoje male crvene zvijezde. Tim sa Sveučilišta Cambridge otkrio je da atmosfera sadrži kemijski potpis barem jedne od dviju molekula povezanih sa životom: dimetil-sulfida (DMS) i dimetil-disulfida (DMDS). Na Zemlji te plinove proizvode morski fitoplankton i bakterije.

Profesor Madhusudhan iznenadio se količinom detektiranog plina već pri prvom promatranju. 'Količina plina koju procjenjujemo u atmosferi tisućama je puta veća nego na Zemlji', rekao je. 'Dakle, ako je veza s životom stvarna, ovaj planet vrvi životom. Ako potvrdimo da na K2-18b postoji život, to bi značilo da je život u našoj galaksiji vrlo čest.'

Istina o životu na drugim planetima - i što to znači za nas

U ovoj fazi postoji mnogo 'ako' i 'ali', što tim otvoreno priznaje. Prije svega, otkriće još nije dostiglo znanstveni prag za potvrdu. Za to znanstvenici moraju biti sigurni u rezultat od 99,99999 posto – tzv. rezultat pet sigma.

Trenutačni rezultati iznose 'tri sigme', što znači 99,7 posto. Iako zvuči puno, znanstvena zajednica još to ne smatra dovoljno uvjerljivim. No ipak je znatno više od ranijeg rezultata od 68 posto (jedna sigma) prije 18 mjeseci, a koji je tada dočekan sa sumnjom. Međutim, čak i ako tim postigne pet sigma, to još neće predstavljati konačan dokaz postojanja života, kaže profesorica Catherine Heymans sa Sveučilišta u Edinburghu i kraljevska astronomkinja Škotske, a koja nije dio istraživačkog tima.

'Čak i s tom sigurnošću, ostaje pitanje porijekla tog plina', rekla je za BBC. 'Na Zemlji ga proizvode mikroorganizmi u oceanu, ali čak i s perfektnim podacima, ne možemo sa sigurnošću reći da je riječ o biološkom porijeklu na nekom vanzemaljskom svijetu jer se u svemiru događaju svakakve čudne stvari i ne znamo što bi sve drugo moglo proizvoditi te molekule.'