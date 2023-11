Ovo su evolucijske zamke zbog kojih bi čovječanstvo moglo izumrijeti

Sada prolazimo kroz polikrizu, čvor različitih, no uistinu duboko povezanih kriza, u sklopu kojih višestruke prijetnje - od klimatskih promjena do pandemija prijete privođenjem antropocena kraju.

Prema timu koji stoji iza studije, dio problema je u tomu što smo za sebe same priskrbili sve što smo mogli, a upravo to što smo postigli - uspjeh i maksimalna dominacija mogli bi rezultirati opasnim posljedicama.

'Ljudi su nevjerojatno kreativni kao vrsta', kaže antropolog Peter Søgaard Jørgensen sa Sveučilišta u Stockholmu. 'Sposobni smo za inovacije i prilagodbu brojnim okolnostima, a u stanju smo i surađivati u iznenađujuće velikim razmjerima. No pokazalo se da te sposobnosti imaju i nenamjerne posljedice.'

Od 14 potencijalnih evolucijskih slijepih ulica koje prijete čovječanstvu, pet ih stručnjaci nazivaju globalnima.

To su simplifikacija, s obzirom na to da sustavi postaju previše specijalizirani za prilagodbu, poput monokulturnog uzgoja, potom rast radi rasta, a to znači neprekidnu potragu za akvizicijom ili pokretanjem nove linije koja dramatično povećava prihode i recept je za potencijalnu katastrofu.

Zatim prekoračenje, koje se događa kada ljudsko iskorištavanje prirodnih resursa premašuje biokapacitet Zemlje (više nego što Zemlja može pružiti), podjele (međunarodni sukob) i zaraze (razne zarazne bolesti).

Drugih pet znanstvenici su etiketirali kao tehnološke zamke. To su vezanost za infrastrukturu (kao kod fosilnih goriva), kemijsko onečišćenje, egzistencijalna tehnologija (poput nuklearnog oružja), tehnološka autonomija (uključujući umjetnu inteligenciju) i dezinformacije ili lažne informacije.

Preostale četiri istraživači su nazvali strukturnim zamkama. To su kratkoročnost, prekomjerna potrošnja, nepovezanost biosfere i gubitak lokalnog društvenog kapitala u društvu u kojemu svijet koji postaje sve digitaliziraniji ometa i prekida društvenu interakciju i potencijalno pridonosi daljnjim podjelama.