Ovi ljudi blokirali su pristup internetu na mobitelima na 10 dana. Evo što im je to donijelo

Prema istraživanjima, prosječan Amerikanac provodi gotovo pet sati dnevno koristeći pametni telefon. No kada su znanstvenici zamolili sudionike studije da prestanu koristiti internet na svojim telefonima, mnogima je to bilo prilično zahtjevno. Oni koji su uspjeli doživjeli su značajna poboljšanja u odnosu na one koji su ostali vezani uz svoje uređaje.

Istraživanjem dvaju američkih sveučilišta - u kojem je sudjelovalo 467 osoba u dobi od 18 do 74 godine - analizirani su učinci dvotjednog blokiranja pristupa internetu na pametnim telefonima. Otprilike 260 sudionika instaliralo je aplikaciju koja je blokirala sav pristup internetu putem pametnih telefona, a ostale funkcije, poput poruka i poziva, ostale su dostupne. Sudionici su smjeli koristiti internet putem drugih uređaja, poput računala ili tableta.

'Nismo blokirali poruke ili pozive', objasnio je Adrian Ward, psiholog i profesor sa Sveučilišta u Teksasu, dodajući da je cilj bio omogućiti ljudima kontakt s bližnjima bez ometanja, prenosi Independent.