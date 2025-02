AI će odlučivati tko će ostati bez posla u američkoj saveznoj vladi?

Musk je to, doduše, osporio u odgovoru na tvit, navevši kako veliki jezični modeli nisu potrebni. Htjeli su provjeriti jesu li zaposlenici prisutni i sposobni odgovoriti na e-poštu. Musk se na X-u požalio kako su zaposlenici 'mnogi pali na trivijalnom testu' i nagovijestio kako bi uskoro moglo biti još e-pošte te vrste.

Raste otpor

Njegova su nastojanja našla na protivljenje sindikata, radnika i pojedinih nekih agencija. Već su podnijete i tužbe povezane s time.

S druge strane, pohvalio ju je predsjednik Donald Trump, ustvrdivši kako brojni zaposlenici ne odgovaraju jer u stvari ne postoje. Djelatnici su dobili uputu kako je odgovor na tu e-poštu dobrovoljan, a savezne vlasti tvrde kako izostanak odgovora ne znači ostavku, što god Musk pričao o tome.

Pojedine agencije, uključujući one koje vode bliski Trumpovi saveznici, rekle su svojim zaposlenicima da ignoriraju direktivu. Među njima su ministarstva pravosuđa i poljoprivrede te FBI.

Druge su zaposlenicima dale predloške i ogledne primjere kako bi im olakšale posao. E-pošta je također poslana nepoznatom broju zaposlenika pravosudnih organa, uključujući suce i sudsko osoblje.

Trump je Muska zadužio za smanjenje broja zaposlenih u saveznoj administraciji, moguće i do deset posto. Čini se kako Musk to radi slično kao i svojedobno u Twitteru, gdje je mandat otvorio drastičnim kadrovskim rezovima. Nakon kritika zbog otpuštanja ključnih ljudi dolazilo je do slučajeva ponovnog zapošljavanja.

Dosad je zbog pristupa Muska i DOGE-a vladinim podacima i informacijama podignuto najmanje 11 tužbi. Savezni sud u New Yorku izdao je preliminarnu zabranu pristupa sustavima Ministarstva financija, piše NBC News.