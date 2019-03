Pogledajte najljepše fotografije iz NASA-inih arhiva: 60 godina u svemiru

1/15

NASA je prošle godine obilježila 60. obljetnicu osnivanja, a ovog će srpnja proslaviti 50. obljetnicu slijetanja na Mjesec. Desetljeća znanstvenih otkrića i neustrašivih misija povezuju i ove nevjerojatne fotografije koje je agencija distribuirala - besplatno i u izobilju - kao dio svoje misije. Oko 400 najboljih, uključujući i izbor manje poznatih slika, prikupljeno je u knjizi 'The NASA Archives. 60 Years in Space' koju objavljuje izdavačka kuća Taschen, Ta je knjiga prava vizualna proslava NASA-inih uspjeha, od njenih početka pa sve do planova o izradi letjelica koje će se u svemir vinuti u bliskoj budućnosti.