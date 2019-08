Ovaj čovjek je trenirao najboljeg igrača Fortnitea na svijetu: 'Njegova pobjeda je dijelom i moj uspjeh i sretan sam zbog toga'

Fortnite se iz popularne videoigre pretvorio u atraktivni streamerski hit koji je stvorio zvijezde poput Ninje, a danas je super-uspješni esport koji iz tinejdžera stvar milijunaše. Ovo je priča o gejmeru koji je trenirao tri najbolje plasirana igrača nedavno održanog turnira u New Yorku

Fortnite Championship Series, prestižni turnir u Fortniteu počinje u subotu 24. kolovoza. Ispirirani prvim kompetitivnim turnirom u New Yorku koji je oči javnosti privukao masivnim nagradnim fondom od 30 milijuna dolara, igrači diljem svijeta iskušat će vještine u jednoj od najpopularnijih igara za više igrača na svijetu.

Profesionalni trener Fortnitea

Jedan od ljudi koji je jednako uzbuđen oko turnira, premda u njemu osobno ne sudjeluje je Hugh Gilmour, devetnaestogodišnjak koji spada među najuspješnije trenere Fortnitea na svijetu. Njegovi klijenti uključuju trojicu najuspješnijih solo igrača na nedavno održanom turniru u New Yorku - uključujući šampiona Kylea 'Bughu' Giersdorfa koji je iz turnira izšetao sa 3 milijuna dolara u džepu. Premda je mnogim igračima pomogao da dođu do pobjede, on nije tražio postotak, već fiksni iznos od 967 kuna. Što je najbolje od svega, on uopće ne žali za velikim premijama.

'Prestao sam igrati i počeo trenirati druge tek u srpnju ove godine, što znači da sam World Cup iskoristio kao jako dobru referencu' rekao je Gilmour u razgovoru s BBC-jem. 'Sjedio sam i gledao mečeve kao da sam tamo i iskreno - premda su moji igrači uzeli sav novac, iskustvo je i meni bilo super' dodao je.

Hugh trenutno živi s roditeljima u Kentu te je do nedavno i sam bio kompetitivni igrač Fortnitea - sve do trena kada je odlučio prebaciti se na treniranje nakon što se nije uspio kvalificirati za World Cup. 'U Fortnite sam ušao za vrijeme njegovog vrhunca u ožujku 2018. 'Bio sam zaposlen u teretani i počeo sam ozbiljno trenirati, a usput sam također savjetima i taktikama pomagao drugima. Nakon što sam počeo trenirati igrače, svima sam rekao da sam dostupan za poduku i posao je polako krenuo' komentirao je poduzetni Englez.

Metoda treninga

Trening u Fortniteu odvija se na gejming platformi za komunikaciju pod imenom Discord. Premda svoje klijente trenira uživo, Hugh velik dio konzultacija provodi u sklopu analize mečeva i razvoja taktike. Stil moda Battle Royale u Fortniteu uključuje sto igrača koji skaču nad velikim otokom na kojem sakupljaju opremu, sirovine i oružja koja će im pomoći da pobijede partiju. Teritorij otoka se cijelo vrijeme smanjuje, što znači da su igrači prisiljeni boriti se na sve manjem prostoru. Drugim riječima - igra je napravljena tako da na vrlo fluidan način inicira borbu. Pobjednik je posljednji preživjeli igrač.

Prema riječima Gilmoura, razvoj taktike za prvih nekoliko minuta igre je najvažniji od svega. Hugh je proveo osam sati dnevno jedanaest dana za redom sakupljajući podatke i informacije o protivnicima svojih igrača i njihovom stilu igre. 'Mnogo ljudi misle da je Fortnite crtićasta igra napravljena za malu djecu, dok je ona zapravo vrlo složena i duboka. Riječ je o naslovu koji naglašava intenzivni mehanički rad, vježbanje ciljanja i sakupljanja opreme. Odjednom se događa hrpa toga i igrači moraju imati jako dobar start ako žele dominirati partijom. Upravo tu odlazi većina mojeg radnog vremena.

'Pogledao sam desetke i desetke mečeva pokušavajući otkriti što će protivnici pojedinih igrača raditi u ranoj igri'.