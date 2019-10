'Otac Androida' nedavno je navodno napustio još jednu kompaniju u jeku optužbi za seksualno zlostavljanje

Izvori navode da je Andy Rubin, poduzetnik i inovator najpoznatiji kao osnivač Androida, još u svibnju tiho napustio Playground Global, a za cijelu je stvar 'nagrađen' s 9 milijuna dolara otpremnine

Optužbe za seksualno zlostavljanje i masivnu otkupninu

Tvorac Androida do današnjeg dana poriče optužbe za seksualno zlostavljanje nazivajući ih 'lažnim izjavama' koje su dio 'kampanje koja želi oblatiti njegov lik i djelo'. Bivši Appleov inženjer, tvorac najpopularnijeg operativnog sustava na svijetu i bivši izvršni direktor Googlea nedavno se pokušao vratiti u oko javnosti objavivši novi neortodoksni mobilni uređaj i to duge medijske šutnje koja je uslijedila nakon objave članka New York Timesa koji je cijelu priču o skandalu doveo u lice javnosti te, očekivano, uzrokovao veliku količinu negodovanja među zaposlenicima Googlea (dijelom zbog astronomske otkupnine i diskrecije matične kompanije).