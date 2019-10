Tko je Andy Rubin, otac Androida i čudnovatog novog smartfona o kojemu bruji internet?

Najpoznatiji kao 'otac Androida' i osnivač startupa Essential Products, Rubin je svjetski poznati tehnolog čija je karijera obilježena kontroverzama

Što ovog inovatora čini posebnim? Za razliku od njegove profesionalne karijere obilježene kreacijom i prodajom Androida Googleu, Rubin je imao relativno obično djetinjstvo - maturirao je u srednjoj školi Horace Greeley u Chappaqui, a 1986. je diplomirao na odjelu za računarstvo na sveučilištu Utica u New Yorku.

Radio i u Appleu

Rubin je svoju karijeru započeo 1986. u Carlu Zeissu, samo da bi se 1989. preselio u Apple gdje su ga kolege zvali Android zbog njegove opsjednutosti robotima. Upravo taj nadimak je u nekom trenutku postao glavna ideja iza brendinga operativnog sustava kojeg trenutno koristi većina korisnika pametnih telefona. Rubin je Apple napustio 1992. te je do presudnog susreta s Googleom karijeru proveo u Appleovom General Magicu (gdje je razvijao sučelja za mobilne uređaje) Dangeru Inc. i MSN.TV-u (koje je kupio Microsoft), da bi od 2003. do 2005. razvijao otvoreni sustav za mobilne uređaje u sklopu svoje kompanije Android.

Rubinov veliki uspon započeo je neposredno nakon što je Google odlučio kupiti njegovu kompaniju. Rubin je kao dio pogodbe također dobio vrlo povlaštenu poziciju Googleovog potpredsjetnika mobilnog i digitalnog sadržaja gdje je sve do 2013. nadgledao razvoj svojeg otvorenog operativnog sustava. Nakon toga je preuzeo druge projekte u Googleu, ostavivši razvoj Androida Sundaru Pichaiju.