OpenAI preuzima platformu Windsurf i planira prepoloviti udio prihoda koji dijeli s Microsoftom

OpenAI ostaje pod kontrolom neprofitne organizacije

Podsjetimo, u ponedjeljak je objavljeno i da će OpenAI ostati pod kontrolom neprofitne matične tvrtke, dok istovremeno nastavlja s planovima za promjenu strukture svoje profitne podružnice kako bi omogućio veće prikupljanje kapitala za ostanak u utrci umjetne inteligencije. >>Pročitajte više<<

OpenAI će ostati pod kontrolom neprofitne matične tvrtke, dok istovremeno nastavlja s planovima za promjenu strukture svoje profitne podružnice kako bi omogućio veće prikupljanje kapitala za ostanak u utrci umjetne inteligencije.

Do odluke je došlo nakon što su razgovarali s predstavnicima zajednice i uredima državnih odvjetnika u američkim saveznim državama Kalifornija i Delaware. Surađivat će s Microsoftom, regulatornim agencijama i novoimenovanim povjerenicima za neprofitne organizacije.

Objava slijedi nakon brojnih kritika i pravnih izazova, uključujući i tužbu koju je podnio Elon Musk, koji je optužio tvrtku kako je odstupila od svoje osnivačke misije razvoja umjetne inteligencije za dobrobit čovječanstva. OpenAI je u prosincu najavio planove za restrukturiranje kako bi postao korporacija za javnu dobrobit, rekavši kako će time moći prikupiti 'prikupiti više kapitala nego što su zamišljali' i ukloniti ograničenja koja im nameće neprofitna struktura.

Taj potez izazvao je zabrinutost oko toga hoće li OpenAI pravedno raspodijeliti svoju imovinu neprofitnom ogranku i kako će tvrtka postići ravnotežu između ostvarivanja profita i stvaranja društvenog i javnog dobra dok razvija umjetnu inteligenciju. Rješenje je nađeno u tome što će neprofitna matična organizacija kontrolirati korporaciju za javnu dobrobit i postati veliki dioničar u njoj.

Tvrtka planira prepoloviti udio prihoda koji dijeli s Microsoftom do 2030. godine

Također planira značajno smanjiti udio prihoda koji dijeli s Microsoftom, svojim glavnim investitorom, u sklopu restrukturiranja poslovanja, izvijestio je The Information. Prema postojećem ugovoru, OpenAI je obvezan dijeliti 20 posto svojih prihoda s Microsoftom do 2030. godine. Međutim, prema novim financijskim projekcijama, taj bi se udio mogao smanjiti na 10 posto do kraja desetljeća.

Ove promjene dio su šireg plana restrukturiranja, koji je sada smanjen, omogućujući neprofitnoj matičnoj organizaciji OpenAI-ja da zadrži kontrolu, čime se potencijalno ograničavaju ovlasti izvršnog direktora Sama Altmana.

Microsoft, koji je u siječnju revidirao uvjete svog sporazuma s OpenAI-jem nakon zajedničkog ulaganja s Oracleom i japanskom SoftBank grupom u potencijalnu izgradnju AI podatkovnih centara vrijednih 500 milijardi dolara u SAD-u (projekt Stargate), navodi da ključni elementi partnerstva s OpenAI-jem ostaju nepromijenjeni do 2030. godine, uključujući međusobne sporazume o dijeljenju prihoda.