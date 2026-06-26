OpenAI neće odmah objavljivati nove AI modele. Prvo ih mora pregledati američka vlast

Umjesto distribucije javnosti, tvrtka ga planira podijeliti samo s odabranom skupinom bliskih partnera jer im je to navodno naredila administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa .

Glavni izvršni direktor Sam Altman navodno je rekao osoblju kako će vlada 'odobravati pristup korisniku po korisniku' tijekom razdoblja pregleda. Altman je, također navodno, dodao kako se, ako ograničeno izdanje prođe dobro, OpenAI nada kako će nekoliko tjedana kasnije ponuditi opće, šire izdanje.

Čini se kako Trumpova administracija vrši pritisak na OpenAI kako bi učinili ono što Anthropic već dobrovoljno radi: drži svoje najmoćnije modele umjetne inteligencije u tajnosti. Ne samo što OpenAI-jev novi model pregledavaju vlasti, već su njegovi djelatnici 'usko surađivali' s vladom na nadolazećem izdanju.

Agencije koje su navodno tražile ograničeno izdanje bile su Ured nacionalnog direktora za kibernetičku sigurnost i Ured za znanstvenu i tehnološku politiku. Trumpova administracija - koja se isprva nije miješala u regulaciju umjetne inteligencije - posljednjih je mjeseci inzistirala na saveznom nadzoru nad novim modelima.

Ranije ovog mjeseca, Trump je potpisao izvršnu naredbu kojom se određenim tvrtkama umjetne inteligencije nalaže dobrovoljno dostavljanje novih modela vladi na testiranje i evaluaciju prije nego što ih javno objave.

Ranije ove godine Anthropic je izazvao nemalu kontroverzu kada je najavio kako će njegov novi granični kibernetički model, Claude Mythos, biti dostupan samo maloj skupini partnera putem programa nazvanog projekt Glasswing.

Anthropic je tvrdio kako je njihov model jednostavno premoćan i kako bi u pogrešnim rukama mogao uzrokovati više štete nego koristi. Promatrači od tada raspravljaju je li Anthropicova retorika samo marketinški trik ili legitiman pokušaj sprječavanja zlouporabe moćnog modela. Odgovor bi mogao biti negdje između, piše Tech Crunch.