Održan prvi AI Business Hackathon: Ovo su pobjednička rješenja

U natjecanju je sudjelovalo gotovo 50 timova, sastavljenih od stručnjaka i UI entuzijasta iz raznih tvrtki i industrija te organizacija. Trinaest ih se kvalificiralo za finalno predstavljanje svojih ideja, a neki su imali i već gotove proizvode. To su redom timovi: InsurCap.ai, JGL Sense the AI, 3 MM Bez Cenzure - AI Podcast, AI Recover, WoomAI, VerifAI, Cybermind Nexus, Azul, Odvjetnik.ai, SwipeSpec, Jaibox, Dell technologies i Vlaji.

Žiri u sastavu Dražen Kapusta, Aco Momčilović, Domagoj Marić, Dražen Oreščanin je između tih trinaest odabrao je šest timova u još uži izbor. Od šestog do četvrtog mjesta to su bili tim Vlaji, JGL Sense the AI, Odvjetnik.ai, a dobitnici prve tri nagrade, počevši od treće nagrade su tim VerifAI (500 Eura), Cybermind Nexus (1500 Eura) te apsolutni pobjednik prvog AI Business Hackathona: SWIPE SPEC, koji je osvojio prvu nagradu u vrijednosti od 2500 eura.