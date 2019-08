Odmah nadogradite Chrome, otkriven je nezgodan sigurnosni propust

Nakon što je u Chromeu otkriven ozbiljan sigurnosni propust, iz Googlea su pozvali korisnike na žurnu nadogradnju tog web preglednika

Najvećem riziku izložene su državne agencije i velike tvrtke, ponajprije zbog količine osjetljivih podataka kojima upravljaju i zbog toga što ih njihova veličina čini isplativijim ciljem. Ipak, to ne znači kako nema rizika za kućne korisnike.



Chrome bi se trebao sam nadograditi na zadnje dostupne izdanje. Ako niste sigurni je li to obavio, otvorite glavni izbornik i odaberite Help pa About Chrome. Izdanja prije 76.0.3809.132 rizična su.



Zasad još nije poznato jesu li hakeri i kriminalci uspjeli zlorabiti ovaj sigurnosni propust, piše Tech Radar.