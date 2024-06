Odgovori na goruća pitanja: Evo što sve donosi AI Weekend u Rovinju

Kako krenuti u AI svijet?

Za svaki AI projekt potrebni su određeni resursi, konkretan problem koji se rješava i, možda najbitnije, internal championi - ljudi unutar kompanija koji guraju projekte. Što se događa kada uprava želi implementirati AI, ali u middle managementu postoje osobe koje nisu spremne za ovu tech promjenu? Koliko je teško, pa čak i nemoguće, raditi projekte s kompanijama koje nemaju internal champione i kako to riješiti? O ovoj temi će govoriti Davor Aničić u predavanju pod nazivom 'No internal champion, no project. Or?'.

Još jedno važno pitanje koje će se diskutirati na AI Weekendu je – kako krenuti u svijet AI-a? Treba li uzeti gotov proizvod AI startupa ili raditi s agencijom na custom made rješenju? Ili pak uspostaviti vlastiti interni tim? To nije pitanje koje muči samo male kompanije, već i renomirane tech kompanije koje već imaju svjetski uspješne proizvode. Na AI Weekendu o ovome će govoriti predstavnici jedne od najboljih hrvatskih kompanija s uspješnim svjetskim tech proizvodom.

Globalni potencijal umjetne inteligencije

Europa je prva regija koja je predstavila sveobuhvatan pravni okvir za AI poznat kao AI Act. Cilj ove regulative je osigurati da razvoj i implementacija AI tehnologija budu u skladu s europskim vrijednostima, etikom i osnovnim pravima.



O implementaciji AI Acta, hoće li on poljuljati startup scenu i koje kompanije će biti hrabre razvijati AI proizvode u Europi doznat će se na panel raspravi između Daniela Abboua, generalnog menadžera KI Bundesverband i predsjednika EU AI Foruma te Orestisa Trasanidisa, AI i Silicon Valley Leader u EIT Community ( European Institute of Innovation and Technology) koju će moderirati Milly Doolan, izvršna direktorica kompanije Euronavigator.