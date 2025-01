Od sad ćete lakše vidjeti koje su Reelse lajkali vaši prijatelji

Kada pokrenete Reels na Instagramu, moći ćete vidjeti traku u gornjem desnom kutu zaslona, gdje ćete pronaći profilne slike prijatelja koji su lajkali određeni Reel.

Kucnete li ovu traku i bit ćete prebačeni na drugi video feed, nazvan With friends. Ovaj feed sadrži isključivo Reelse koji su se svidjeli vašim prijateljima.

Možete kucnuti profilnu sliku bilo kojeg korisnika da biste potvrdili kako im se svidio neki Reels i odgovorili im ako želite.

Postoji i traka na dnu stranice koja omogućuje odgovor na lajk tog korisnika ili reakciju emotikonom smijeha, plača ili zaljubljenosti.

Kada odgovorite na lajk, on će vašem prijatelju poslati izravnu poruku. U njoj će vidjeti sličicu dotičnog videozapisa s vašom porukom ili emoji reakcijom ispod nje.

Iznad će vidjeti Replied to your like, po čemu će znati kako je to izravan odgovor na njihov lajk, a ne da ste s njima podijelili video koji vam se svidio.

Prikazivanje lajkova na Instagramu nije novost. Ali, sad se možete svjesno kretati kroz videozapise koji su se svidjeli vašim prijateljima, što povećava izglede za pronalaženje video zapisa koji će vam se svidjeti.

Možete li spriječiti prijatelje da vide Reelse koje ste lajkali na Instagramu? Odgovor na to pitanje je negativan, čini se.

Moguće je sakriti lajkove na objavama i Reelsima, ali ne i uvid u to koje ste Reelse lajkali, piše Life Hacker.