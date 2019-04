Obrisali ste SMS na iPhoneu? Evo kako ćete ga vratiti

Svima se - pa i vama - može dogoditi da slučajno obrišete SMS ili poruku u iMessages na vašem iPhonenu. Srećom, postoji nekoliko načina kako ih možete vratiti

Evo par trikova pomoću kojih ćete vratiti obrisani SMS u iPhoneu.

Provjerite sigurnosnu kopiju (backup)

Ako je značajka iCloud Backup bila uključena u trenutku brisanja moći ćete vratiti obrisanu poruku, ali to neće biti jednostavno. Morat ćete u potpunosti resetirati svoj iPhone i potom vratiti poruku iz backupa.

Upotrijebite iCloud

Odlučite li se na ovu opciju otvorite Settings, General pa Reset i odaberite brisanje vašeg smartfona. Imajte na umu kako ćete time obrisati sve podatke, fotografije i druge sadržaje koji su unešeni u smartfon nakon zadnjeg stvaranja sigurnosne kopije.

Kako ćete provjeriti kad ste napravili zadnji backup? Otvorite Settings, kucnite na svoje ime pri vrhu zaslona. Skrolajte do iCloud Backup. Ako je sklopka uključena, kucnite na iCloud Backup. Ispod dugmeta Back Up Now vidjet ćete kad je napravljena zadnja sigurnosna kopija.