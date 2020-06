Novi PlayStation neće promijeniti samo izgled kućišta - očekujte zaokret i u softveru

Operativni sustav za PS5 bi trebao bi suptilniji, s novim vizualnim jezikom i restrukturiranim korisničkim sučeljem. Ni jedan piksel neće ostati nedirnut, najavio je Sonyjev dopredsjednik

MacLaurin je također dao naslutiti kako bi moglo doći do promjena u korisničkom sučelju početnog zaslona, crnog izdanja PS5, kao i hardverskih rješenja po mjeri prilagodljivijih nego što je to bio slučaj kod PS4, tako da će 'svatko imati posebno izdanje'. Što bi to trebalo točno značiti, ostaje za vidjeti.



U Microsoftu su se odlučili na ponešto drukčiji pristup. Umjesto radikalnog redizajna fokusirali su se na optimizaciju upravljačke ploče za Xbox One za nadolazeći Xbox serije X, pa će korisničko sučelje zadržati prepoznatljiv izgled u što je moguće većoj mjeri, piše Verge.