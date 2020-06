Zbog izgleda je užario Twitter, a cijena bi mu mogla biti paprena: Sve što trebate znati o novom PlayStationu

Najnovija konzola iz Sonyja na tržište dolazi krajem godine, no o njoj i dalje ne znamo nekoliko vrlo presudnih informacija

Sony je u četvrtak navečer konačno predstavio novi PlayStation 5. Prezentacija same konzole održana je na kraju jednosatnog prijenosa. Premda još ne znamo njezinu cijenu, znamo da će uređaj postati dosupan u razdoblju između listopada i prosinca 2020 .

Premda novi PlayStation 5 i Xbox Series X trebaju uskoro doći na tržište, PlayStation 4 i Xbox One se i dalje jako dobro prodaju , prije svega zbog mjera zaštite od širenja novog koronavirusa. Izvješća, naime, naglašavaju da bi situacija zbog globalne pandemije mogla smanjiti broj PS5 konzola koje će biti dostupne na startu.

KAKO IM JE TO PROMAKLO?

Cijena

PS5 će doći u dvije varijante. Prva ima 4K Uldta HD Blu-Ray, dok druga nema nikakve optičke jedinice. Još nije poznato koliko će digitalna verzija koštati (i hoće li koštati manje od one s Blu-Rayjem), no sigurno je da se dvije konzole ne razlikuju po snazi. Službena cijena još nije objavljena, no dosadašnja izvješća nalažu da bi uređaj u SAD-u mogao koštati između 500 i 550 dolara.

PlayStation 5 će biti dostupan kod više-manje svih distributera, a očekujemo da će bar dio njih u nekom trenutku pokrenuti prednarudžbe.