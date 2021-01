Novi dizajn na vidiku: Microsoft uvodi velike promjene u Windows 10

Microsoft već dugo najavljuje nadogradnju koja će vizualno preoblikovati njihov globalno popularni operativni sustav Windows 10

Microsoft je najavio veliku 'vizualnu preinaku' Windowsa koja će svim korisnicima jasno dati do znanja da se Windowsi vraćaju u igru (Windows is BACK). The Verge izvještava da prve informacije o novom dizajnu stižu iz oglasa za posao gdje Microsoft traži osobu koja će voditi softverski inženjering za tim iza Windows Core User Experiencea.

'U ovom ćete timu raditi na našoj ključnoj patformi, Surfaceru i OEM partnerima kako biste organizirali i stvorili očaravajuću vizualnu obnovu Windows iskustva koje će našim kupcima dati do znanja da se Windowsi vraćaju u igru. Također ćete osigurati da Windowsi postanu najbolje korisničko iskustvo za sve kupce'.