Nove prilike u IT sektoru: pogledajte što se nudi ovog tjedna

U suradnji s portalom MojPosao donosimo vam tjedni pregled najatraktivnijih poslova u brzorastućem IT sektoru

Tvrtka Senso Profi, kao dio Makromikro grupe, nudi pouzdana i cjelovita rješenja za informatičko upravljanje manjim ili većim tvrtkama. Tvrtka je dugogodišnji lider na domaćem IT tržištu, svim svojim djelatnicima omogućava profesionalno napredovanje, stručno usavršavanje, te rad u dinamičnom poslovnom okruženju, a trenutno su u potrazi za Serviserom računala i IT opreme (m/ž). Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati s barem 1 godinom radnog iskustva na sličnim poslovima, a oglas ostaje aktivan do 21. siječnja.

Kompanija TASK d.o.o. osnovana je 1992. godine u Varaždinu i bavi se projektiranjem i uvođenjem poslovnih informacijskih sustava, te IT konzaltingom. Kako bi osnažili svoj postojeći tim, zapošljavaju na poziciji Programer/Software Developer (m/ž), a zainteresirani kandidati moraju posjedovati iskustvo u programiranju i radu sa MS SQL bazom podataka. Novim kolegama nude stimulativna primanja, odlične uvjete rada i stalno stručno usavršavanje. Javi im se do 22. siječnja.