[FOTO] Najmoćniji Galaxy, ovaj put s olovkom - isprobali smo Samsungov S22 Ultra

Nakon što je potiho ugasio liniju Note, Samsung je hrpu značajki premijskog smartfona prebacio u Samsung Galaxy S22 Ultra 5G - najmoćniji Galaxy u 2022.

Smartfonov QHD zaslon zakrivljenih rubova obavija se oko polovice aluminijskog ruba i stapa s mat pozadinom opremljenom setom od četiri objektiva visoke rezolucije. Masivan 6,8-inčni panel jedan je od najboljih na tržištu - podržava brzinu osvježenja zaslona od dva do 120 Hz, visoku brzinu odaziva na dodir i svjetlinu do 1750 nita, što je dramatično povećanje u odnosu na prošlogodišnji model (1500 nita). Ovo se najviše prepoznaje pri korištenju uređaja tijekom sunčanog vremena, kad povećana svjetlina igra najveću ulogu. U praksi se, unatoč brojkama, ekran na svjetlini pokazao vrlo sličnim prošlogodišnjem modelu, a koji je također imao jako dobar ekran.

Zahvaljujući poboljšanom softveru za kamere, portreti na Galaxyju S22 Ultra bolji su nego prije, čak i ako ne snimate ljude. Umjetna inteligencija doprinosi uređivanju svih fotografija koje, kao i dosad, možete provući kroz hrpu ugrađenih filtara. Snimanje noću također je vrijedno pohvale te ide korak ispred prošlogodišnjeg modela. Sve u svemu, ako kupujete Galaxy S22 Ultra zbog fotografije, a već niste vlasnik prošlogodišnjeg modela, kupovina se itekako isplati. Smartfon podržava snimanje u svemu do 8K, s time da je najviša rezolucija ograničena na 24 sličice u sekundi bez optičke stabilizacije, no to vjerojatno neće zasmetati 99 posto potencijalnih kupaca.

Performanse i osjećaj korištenja

Uređaj pokreće čipset Exynos 2200 uparen s 12 do 16 GB memorije i 128 do čak 1 TB interne memorije. Performanse su, tim rečeno, očekivano glatke u skoro svim zamislivim situacijama. Jedino smo zastajkivanje opazili pri automatskom mijenjanju svjetline ekrana, no to, vjerujemo, skoro nema nikakve veze s procesorom, već sa softverom frontalne kamere. Sve ovo pokreće baterija od 5000 mAh te podržava brzinu punjenja do 45 W i otprilike dan rada između dva spajanja na punjač. Konačno, smartfon podržava i reverzibilno punjenje, što je jako zgodno ako pri ruci imate periferije poput bežičnih slušalica čije kućište upravo ostaje bez struje.

Za biometriju je zaslužan brz čitač otisaka prstiju smješten ispod površine ekrana, a ako želite, sustav nudi i opciju otključavanja licem ili dobrom starom lozinkom.

Što se svakodnevnog korištenja tiče, za Samsung Galaxy S22 Ultra vrijede sva pravila jako velikih smartfona - riječ je o uređaju koji neće stati u baš sve džepove te koji je nezgrapan za držanje u malim rukama. S druge strane, ako tražite velik zaslon jer ste slabijeg vida ili vam treba smartfon koji koristite za pisane bilješke, gledanje videa ili gejming, 6,8 inča dijagonale i 120 Hz adaptivnog osvježenja razmazit će vas do maksimuma.

Kupiti ili...?

Uz sve navedene značajke, solidnu konstrukciju i neintruzivnu prisutnost praktične olovke S Pen, Samsung Galaxy S22 Ultra na koncu je priče vrlo solidan smartfon. Riječ je o premijskom uređaju visoke cijene koji cilja najizbirljivije korisnike Androida te uz višegodišnju softversku i hardversku garanciju evocira slike dugogodišnjeg bezbrižnog korištenja. Ako vam ne smeta njegova veličina, a tražite visoke performanse uparene s više nego dobrim kamerama, vjerujemo da se uz najmoćniji uređaj serije S22 nećete razočarati.