Novcem NATO-a na Ruđeru pokreću izradu piksel detektora opasnih tereta i nuklearnog materijala

Institut Ruđer Bošković nositelj je novog međunarodnog projekta u sklopu kojeg će znanstvenici nadograditi sofisticirani detektor za detekciju opasnog tereta i materijala, povećati njegovu učinkovitost i proširiti primjenu. Osnovat će i startup...

'U prošlom projektu htjeli smo provjeriti može li se silicij karbid kao širokopojasni poluvodič koristiti za izradu neutronskog detektora. U te tri godine uspjeli smo razviti prototip i pokazati da je silicij karbid jako dobar materijal za izradu neutronskog detektora. I to jako malog detektora' , objašnjava Capan.

'Piksel detektorom dobivamo puno više informacija nego jednostavnim, neutronskim. Njime možemo detektirati i alfa-zračenje, niskoenergijske game, ali i X-zrake', kaže Capan. 'One su posebno važne jer se X-detektori koriste za pretragu ručne prtljage . To znači da ne detektiramo više samo specijalni nuklearni materijal, nego puno širi spektar.'

'Odlučili smo otići korak naprijed i napraviti nešto puno sofisticiranije i puno efikasnije od sadašnjeg prototipa', objašnjava Capan. I tako su krenuli u razvoj novog piksel detektora koji će uz neutronske pokrivati gama i X-zrake. To će povećati njegovu učinkovitost i brzinu detekcije te omogućiti širu primjenu.

A kad kaže da je detektor malen, to znači da je veličine kvadratnog milimetra . Pred sam kraj projekta testirali su i veće, dvomilimetarske. I oni su se također pokazali dovoljno efikasnima.

'Neutronski detektor stavite u kontejner u luci i ako u njemu ima neutronskog izvora, on će reći: bip! Znači, ima ga, ali vi ne znate točno gdje. Piksel detektor daje informaciju o prostoru . Ne samo da će otkriti postojanje izvora, nego će reći i gdje se taj izvor nalazi', objašnjava voditeljica projekta.

'Mi odlučujemo hoće li to biti neki spin off, startup ili nešto treće', objašnjava Capan osnovna pravila ugovora. 'Planiramo napraviti startup i ponuditi projekt na tržištu.'

Projekt je trebao početi u svibnju, ali je zbog pandemije sve odgođeno za jesen. U Hrvatskoj i Sloveniji već se normalno radi, ali Japanci su se tek sad vratili na posao, a Portugalci još nisu, pa službeno startaju u rujnu. NATO za razvoj detektora daje novac, no vlasnici intelektualnog prava su voditelji projekta.

'Bio bi to detektor u kućici, na kojem će studenti tehničkih fakulteta moći na vrlo jednostavan način naučiti sve o principu rada detektora radijacije. Tako nešto za sada ne postoji, a da je jeftino i jednostavno ', najavljuje Capan.

'Neutronski detektori su glomazni, kod nas ih ima u lukama i njima se rade nasumična skeniranja. Neće pretraživati svaki kontejner', kaže Capan. Tu se malo teže probiti jer na tom tržištu djeluju veliki igrači. No ipak...

'Ovakve stvari zanimljive su Francuzima jer oni imaju velik broj nuklearnih reaktora. Naš detektor izrađen je od silicij karbida; možete ga staviti u jezgru nuklearnog reaktora i neće mu ništa biti', objašnjava Capan, a i sama se uvjerila u to. 'Stavite u jezgru reaktora silicij detektor kakav koriste u CERN-u i on će se nakon nekog vremena uništiti od prevelikog zračenja. Stavite silicij karbid i to se neće dogoditi.'