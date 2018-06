Ništa od turističkih letova oko Mjeseca, Muskovi planovi odgođeni

Čini se kako su tehnički i proizvodni izazovi poremetili planove Elona Muska da pošalje ljude na turistički obilazak oko Mjeseca već krajem ove godine, no SpaceX ne odustaje. Iako je pokusno lansiranje prije četiri mjeseca uspješno izvedeno, novi program leta koji je odgođen do sredine iduće godine, još nije poznat

Svemirski turisti morat će barem do sredine sljedeće godine, a možda i dulje, čekati na putovanje oko Mjeseca brodom kompanije SpaceX-a , piše u ponedjeljak Wall Street Journal.

'Novi program leta - sada odgođen barem do sredine 2019. a vjerojatno i kasnije - još nije objavila' kompanija sa sjedištem u Kaliforniji koja je prvi takav let najavljivala za kraj 2018., navodi list.

Glasnogovornik SpaceX-a James Gleeson rekao je u priopćenju koje prenosi France Presse da tvrtka 'ne odustaje od planiranog slanja putnika oko Mjeseca i da raste zanimanje klijenata' za taj oblik turizma.

To bi bio prvi takav let nakon završetka američke misije Apollo početkom 70-ih i najudaljenija točka u dubokom svemiru do koje je čovjek došao.