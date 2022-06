Nikad više kao prije: Facebook se opet mijenja ne bi li uhvatio korak s konkurencijom

Facebook bi, kao dio nastojanja da se natječe s TikTokom, mogao opet spojiti Facebook i Messenger

Meta je u veljači objavila da je broj svakodnevnih korisnika u odnosu na prošli kvartal prvi put pao. Kompanija je objavila i slabije prognoze, okrivivši Apple zbog promjena pravila privatnosti i povećane konkurencije, uključujući TikTok. Rezultat je bo pad Facebookove/Metine dionice od skoro 20 posto.

Dionice su se uspjele vratiti na normalu u travnju, nakon što je Facebook povećao broj korisnika, no izgleda da to neće biti dovoljno dok kompanija nastavlja raditi na svojoj viziji metaverzuma, na koju je do danas potrošila 10 milijardi dolara.

Ono s čime bismo se mogli suočiti je Facebook kao mješavina Storiesa i Reelsa na vrhu ekrana, što slijede objave s Facebooka i Instagrama koje predlaže novi discovery sustav. Društvena će se mreža pretvoriti u platformu orijentiranu videu te će također omogućiti slanje izravnih poruka prijateljima. Facebook radi i na smještanju Messengera u gornji desni dio aplikacije, odnosno ponovnom spajanju obje aplikacije u jednu.

Zadnji put kad je Facebook prošao kroz ovako velike promjene bilo je 2018., nakon što je Zuckerberg rekao da korisnički news feed mora ići natrag prema prikazivanju više objava koje dolaze od prijatelja i obitelji, umjesto onih koji dolaze od medijskih izvora i kompanija, spriječivši gubitak 'osobnih trenutaka koji nas navode da se više spajamo s drugima'.