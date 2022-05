Nije sve u tvorničkom resetiranju: Evo što trebate napraviti prije prodaje smartfona

Na ovaj ćete način osigurati da osoba kojoj prodajete ili dajete telefon s uređajem ne naslijedi i vaše privatne podatke

Odjavite se sa svih računa



Ovaj korak nije nužan kod nekih aplikacija, no uvijek dobro dođe odjaviti se ako niste sigurni. Neke aplikacije imaju restrikcije o maksimalnom broju uređaja - aplikacije za streaming samo dozvoljavaju preuzimanje glazbe na ograničenom broju uređaja, dok neke plaćene apliakcije ograničavaju broj instalacija, što znači da ćete se možda morati odjaviti sa starog smartfona prije nego što se prijavite na drugi.



Prije nego što napravite išta, osigurajte da imate sve lozinke zato jer ćete ih morati opet upisati.



Prebacite vaše razgovore



Aplikacije poput Twittera i Facebook Messengera sve pohranjuju na oblaku. Ako imate Appleov iMessage, vaši su razgovori pohranjeni na iCloudu. Ako koristite Signal i imate dva telefona pri ruci, podatke možete prebaciti s jednoga na drugi pomoću ugrađene značajke za prijenos računa.



Odradite tvorničko resetiranje



Za kraj, nakon što ste sve obavili, dobro bi bilo odraditi tvorničko resetiranje kako biste bivši telefon prebacili u stanje u kakvom je bio kad ste ga kupili. Vodite samo računa da se ovaj korak radi nakon što ste obavili sve prijašnje - vraćanje telefona na tvorničke postavke uključuje i brisanje podataka: sve od detalja vaše Wi-Fi mreže do spremljenih pozadina ekrana bit će izbrisano.



Ako imate Android, vaš put do brisanja uređaja zavisit će o dizajnerskim akrobacijama pojedinog proizvođača, dok ćete na iPhoneu sve moći izbrisati odlaskom u postavke, biranjem općenitih stavki pod General, pritiskom na prijenos ili brisanje odnosno Transfer or Reset iPhone i nakon toga brisanje, odnosno Erase All Content and Settings.