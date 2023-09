Nije kvar: Evo zašto se iPhone prestaje puniti na 80 posto baterije

Stoga, ako se telefon prestane puniti na 80 posto baterije, to je najvjerojatnije zbog značajke iOS-a pod imenom 'Optimized battery charging'. Njezina je namjena spriječiti preopterećenje baterije i produljiti trajanje iPhonea ograničavanjem napunjenosti na 80 posto.

Ako je ta značajka isključena i telefon se i dalje ne puni preko 80 posto, moguće je da je problem u pregrijavanju baterije tijekom punjenja. U tom slučaju softver će vam također ograničiti punjenje na 80 posto, no ne zato što štedi bateriju, već zato što se ne želi pregrijati. Ako je to slučaj, isključite iPhone i ostavite ga da se malo ohladi na sobnoj temperaturi. Nakon 15 minuta uključite ga i punjenje će se vjerojatno nastaviti.

Očuvajte bateriju

Tim rečeno, nemojte nikad stavljati telefon u hladnjak ili zamrzivač da biste ga ohladili. Iznenadne promjene temperature će oštetiti bateriju, ubrzati njezino starenje i (u nekim rijetkim slučajevima) dovesti do njezinog 'bubrenja'.

Stopostotni kapacitet možda izgleda dobro, no dugoročno rezultira degradacijom litij-ionske baterije. Što duže ona ostane potpuno napunjena ili prazna, to će njezin kapacitet punjenja biti kraći. Stoga, ako iPhone ostavite na punjaču cijele noći, on će satima biti na 100 posto, što će oslabiti bateriju.

Da biste to spriječili, u postavkama postoji opcija koje zaustavljaju punjenje na 80 posto sve do trena u kojem ćete početi koristiti telefon. Umjetna inteligencija iPhonea uočit će vaš uzorak svakodnevnog punjenja te pokušati prilagoditi početak 'ostatka punjenja' pola sata ili sat prije, recimo, vašeg uobičajenog vremena buđenja.

Na taj se način uređaj potpuno napuni kada je to potrebno bez punjenja cijelu noć. Ako vam to ide na živce i zbog bilo kojeg razloga želite da se vaš iPhone puni na sto posto kad god ga spojite na punjač, opciju optimiziranog punjenja možete isključiti.