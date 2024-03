Koristite li ove značajke ChatGPT-ja? Odlične su

ChatGPT je prepun značajki i ima ih više nego što većina ljudi misli. To znači da većina nas ne koristi cijeli niz alata koje nudi taj chatbot. Donosimo nekoliko onih koje ne koristite, ali biste trebali.

Čitanje na glas

U ožujku 2024. OpenAI je pokrenuo ChatGPT-jevu značajku Read Aloud, omogućujući AI alatu da vam čita svoje odgovore. Može to biti zgodno ako radite na dugom tekstu i želite čuti kako zvuči izgovoreno, ali također znači da sada možete učinkovito razgovarati s ChatGPT-jem (koristeći značajku glasovnog unosa ChatGPT-ja).

ChatGPT-jeva opcija Read Aloud nalazi se ispod svakog odgovora koji kreira. Na webu se pomaknite do dna odgovora i pronađite gumb Read Aloud. Na Androidu ili iOS-u dodirnite i držite poruku dok se ne pojavi kontekstni izbornik, zatim odaberite 'Čitaj na glas'.

Read Aloud u ovom trenu može govoriti na 37 jezika, a također će pokušati automatski detektirati koji jezik čita.

Personalizirani odgovori

Prilagođene upute ChatGPT-ja daju vam veću kontrolu nad načinom na koji reagira na vaše unose. Prilagođene upute ChatGPT-ja mogu se kretati od detaljnih informacija o vašem životu, poslu ili nečem drugom do jednostavnih uputa, kao što je zahtjev da koristi samo specifične mjerne jedinice ili da uvijek odgovara vašim imenom.

Nadalje, ako koristite ChatGPT za ispunjavanje određenog zadatka svaki dan, možete dodati određeni skup prilagođenih uputa koje odgovaraju vašim očekivanjima. Naprimjer:

uvijek se ponašaj kao stručnjak u svom području

rastavi složene ideje na jednostavna objašnjenja s jasnim obrazloženjem

uvijek navedi izvore za svoje tvrdnje

posjeti www.primjerstranice.com/primjerstranice za određene informacije kada se zatraže.

ChatGPT memorija i privremeni chat

ChatGPT Memory i Temporary Chat dvije su značajke koje se pokreću zajedno, s ciljem boljeg prisjećanja ChatGPT-ja i načina da se to prisjećanje u potpunosti izbjegne.

Memorija ChatGPT-ja omogućuje vam postavljanje specifičnih informacija koje bi uvijek trebao zapamtiti o vama, no to nije sve. S vremenom se njegovo pamćenje može poboljšati - saznat će detalje o vama i dodati ih u memoriju te na temelju toga isporučiti poboljšane performanse. Poanta ChatGPT-jeve memorije je pretpostavka da s njim razgovarate o svemu i svačemu. Dajemo primjer: Spomenuli ste da imate dijete koje je tek prohodalo i voli meduze. Kada zamolite ChatGPT da vam pomogne izraditi rođendansku čestitku za njega, on predlaže meduzu koja nosi šešir za zabavu. To je bez sumnje simpatično, no ne radi se o informacijama koje većina ljudi redovito daje ChatGPT-ju.