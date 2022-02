Nekima pomaže pronaći ključeve, a neki ga zlorabe za uhođenje - ovako možete otkriti ako vas netko prati žetonom AirTag

Appleov minijaturni sustav za praćenje zbog velike preciznosti koristi se za pronalaženje prtljage, ključeva, novčanika i ostalih privatnih stvari. Mediji sve više pak pišu o njegovoj zlouporabi koja ima ozbiljne posljedice

Appleovi AirTagovi izvrstan su alat pri traženju sitnih predmeta poput ključeva ili upravljača za TV, no u posljednje vrijeme sve češće čitamo o uhođenju podmetanjem malog uređaja, primjerice ispod branika automobila. Zahvaljujući softverskim nadogradnjama, svi vlasnici iPhonea koji koriste iOS 14.5 ili kasniji trebali bi dobiti podsjetnik da se u blizini uređaja nalazi nepoznati AirTag. Appleova službena stranica, doduše, ne ističe koliko vremena treba proteći prije nego što uređaj pošalje ovo upozorenje, piše Wired.

U svakom slučaju, nakon što pritisnete 'upozorenje' dobit ćete opciju aktivacije zvuka na AirTagu kako biste ga lakše pronašli. Također osigurajte to da upozorenja o nepoznatim AirTagovima aktivirate u aplikaciji Find My. Da biste to napravili, pritisnite na ikonicu Me (Ja) u donjem desnom kutu i aktivirajte u podsjetnicima stavku sigurnosnih upozorenja (Safety Alerts).